إيطاليا: انخفاض انتاج زيت الزيتون بنسبة 30%

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - انخفض انتاج زيت الزيتون في إيطاليا خلال الموسم الحالي بنسبة 30%، ليصل إلى اجمالي 145 مليون كيلو جرام، مقابل النسبة التاريخية التي تم الوصول إليها، والبالغة 200 مليون كيلو جرام في المتوسط.



ويفسر هذا الانخفاض بالتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية والجفاف وكذلك بكتيريا Xylella، التي ضربت العديد من الأشجار.



وجاءت هذه البيانات في التقرير الجديد لاتحاد الوطني للمزارعين في بوليا Coldiretti، بمناسبة افتتاح مصانع جديدة في أندريا، لشركة "انتيكو فرانتويو موراليا Antico Frantoio Muraglia، من أجل تحويل الزيتون إلى زيت بجودة استثنائية.



وأوضح الاتحاد في التقرير: "موسم الزيت تأثر بغياب الأمطار والجفاف الذي ضرب رئة زراعة الزيتون في البلاد، بوليا، المنطقة التي تنتج نصف المنتج الإيطالي".



وبين الاتحاد أنه رغم الزيادة المزدوجة في الانتاج مقارنة بالعام الماضي، إلا أن نتيجة التحسن الملموس في بعض المناطق (بزيادة 40%) قابلتها هبوطا في مناطق أخرى. (أنسامد).



