بارميجانو ريجيانو الجبن الأكثر حصولا على جوائز في العالم

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - فازت الجبنة الإيطالية الشهيرة، بارميجانو ريجيانو بـ 126 ميدالية في جوائز الجبن العالمية World Cheese Awards، وهي مسابقة تم اعتمادها كأهم مسابقة في العالم، مخصصة للأجبان.



وجرت المسابقة هذا العام في أوفييدو بإسبانيا، في الفترة بين 3 إلى 6 نوفمبر، إذ منحت لجنة التحكيم الدولية، المكونة من 250 خبيرا، لبارميجيانو ريجيانو، الرقم القياسي التاريخي المتمثل في 7 ميداليات ذهبية سوبر، 6 منهم فازت بها مصانع الألبان المشاركة باسم إيطاليا.



وجاءت النتيجة، "بارميجيانو ريجيانو هي الجبن الأكثر حصولا على جوائز في العالم، والتي فازت بعدد ميداليات ذهبية تفوق جميع الحاضرين الآخرين في المسابقة".



وأفادت هيئة الحماية أن بارميجيانو ريجيانو الوطني، المكون من 96 مصنعا للألبان في جميع المقاطعات (10 مصانع زيادة عن عام 2019، بأن هذا النجاح هو الأكبر على الإطلاق الذي تحققه جبن إيطالية في الخارج، موضحة أن هذا النجاح بفضل الجهد الجماعي.



وأوضح نيكولا بيرتنيلي، رئيس اتحاد بارميجيانو ريجيانو، "بارميجيانو ريجيانو الوطنية، أظهرت مرة أخرى صفات الجبن الفريدة من نوعها في العالم، دعنا نعود إلى إيطاليا ورؤسنا مرفوعة، مع الحصول على 126 ميدالية إجمالية تم تقديمها على 174 عينة، فازت بعد منافسة مع 4079 نوع من الجبنة قادمة من 48 دولة حول العالم".



(أنسامد).



