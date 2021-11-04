إيطاليا: معرض بانيتون وباندورو يعودان إلى روما وميلانو

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - بعد توقف قسري للأحداث والفعاليات جراء وباء كورونا، خلال العام الماضي، يعود من جديد معرض بانيتوني وبندورو، بنسخته الثالثة عشر، إلى مدينتي روما وميلانو.



ويتضمن المعرض موعدين، الأول في ميلانو، يومي 20 و21 نوفمبر، في متحف دي نافيجلي، والثاني في روما يومي 4 و5 ديسمبر، في فندق كريستوفور كولومبو.



ويتضمن المعرض معاينة للحدث يومي 13 و14 نوفمبر، مع تذوق بعض كبار طهاة المعجنات، في حلبة معرض بانيتوني وباندورو، الذين سيكونون حاضرين في فيتريلا، في مقاطعة فيتيربو.



وسيتم تقسيم الحدث الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الإيطالي لحماية وتعزيز مصنعي البانيتوني Consorzio Italiano del Panettone Artigianale، إلى بعض المبادرات، لدعم الترويج للمنتجات المخمرة.



كما ستمنح لجنة التحكيم جائزتي Panettone Restart، و Dolce Dante.



(أنسامد).



