إيطاليا: الأطعمة النباتية تنموا و9% من الإيطاليين نباتيين

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - تشهد الأطعمة النباتية توسعا كبيرا في إيطاليا، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يميلون إلى نظام غذائي نباتي وصحي وأنيق، لاسيما في المطاعم المرصعة بالنجوم.



ووفقا لمؤشر" ايماجين أوبسرفاتوري"، فإنه في عام 2020، ظهر مؤشر "نباتي" على 3370 منتجا، أي بزيادة 4%، ويمثل 2.7% من إجمالي المبيعات الغذائية في المتاجر، أي بنمو 9.5% عن العام السابق.



هذه الموجة الصاعدة من التوجه إلى الطعام النباتي، لم تعد فقط قاصرة على الحفاظ على حقوق الحيوانات، ولكن توجه إلى طعام مختلف.



ففي إيطاليا، وصل عدد النباتيون إلى 9% من المستهلكين، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم في المستقبل.



أوبر أيتس أوضحت أيضا أنه في عام 2021، نمت الطلبات النباتية بنسبة 165% مقارنة بالعام السابق، وكان برجر الخضروات هو الطبق الأكثر توصيلا.



وجاء الاحتفال بيوم النباتيين، الذي يوافق بداية شهر نوفمبر الجاري، ليكشف مدى هذا التوسع، وميل العديد من المطاعم المميزة، وكذلك المتاجر، إلى توفير المزيد من الوجبات الجاهزة المصنوعة من النباتات.



هذا النوع من الطعام بدأ يجذب الطهاة الكبار في إيطاليا، ففي أوديني، هناك إيمانويل سكاريلو، الحاصل على نجمتين من ميشلان.



وجاء الاحتفال بيوم النباتيين بالتوافق مع احتفاء مشروع "عش نباتي Vivere Vegan" بمرور 20 عاما على إطلاقه، بتقديم أطعمة نباتية، من خلال سندوتشات تضم فاكهة فيج جاك، في ليمونايا دي فيلا ستروتزي، في فلورنسا. (أنسامد).



