سبيرانزا في إكسبو دبي: حمية البحر الأبيض المتوسط ;;نموذجية

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في جناح إيطاليا في إكسبو دبي 2020 إن حمية البحر الأبيض المتوسط ;;نموذجية.



وأضاف "لقد ثبت أن حمية البحر المتوسط ;;تمنع الأمراض المزمنة غير المعدية وتعطي شيخوخة صحية ، فهي نموذج تم تطويره على مر القرون وتتميز بالطعام المقتصد والموسمي والمصنوع من مواد خام محلية ووصفات متداولة لأجيال" .



كما أخبر سابينزا فعالية عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية أنه من الضروري لبرامج سوء التغذية "أن تولي اهتماما خاصا للفئات الأكثر ضعفا ، والأكثر تضررًا من الأحداث الدراماتيكية مثل الحروب وتغير المناخ والآن COVID-19".



وأشار أن وزراء مجموعة العشرين "يعملون على زيادة الوصول إلى النظم الغذائية الصحية والنظم الغذائية المستدامة بما يتماشى مع عقد عمل الأمم المتحدة للتغذية لحماية صحة الإنسان والبيئة.



وإستطرد "ركزت قمة النظام الغذائي للأمم المتحدة مؤخرًا على الحاجة إلى تطوير نظام غذائي يضمن التغذية المستدامة من الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، ولذلك نعتقد أنه من الضروري تعزيز الاستراتيجيات الفائزة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية ، لذلك من الضروري تعزيز النظم الغذائية المستدامة والصحية ". (أنسامد).



