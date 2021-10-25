إيطاليا: ارتفاع صادرات النبيذ 15% خلال 7 شهور

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - بفضل الجاذبية المتجددة للعلامة التجاية الإيطالية، سجلت صادرات النبيذ قفزة أخرى في يوليو، حيث وصلت إلى ما يقرب من 4 مليارات يورو، وهي قيمة تجعل الهدف المتمثل في 7 مليارات يورو في نهاية العام، في متناول اليد.



ووفقا لحسابات اتحاد النبيذ الإيطالي وIsmea، وبيانات المعهد الوطني للإحصاءات، فإن زادت الشحنات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 6% من حيث الكمية مقارنة بالفترة نفسها في عام 2020، مقابل زيادة بنسبة 15% في القيمة.



وفي نفس الفترة سجلت الشحنات من فرنسا وإسبانيا نموا بـ 34% و11% من حيث القيمة على التوالي، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع في عام 2020 بسبب وباء كورونا.



وفيما يتعلق بالأسعار، فإيطاليا هي الدولة التي تمتعت بتقدير أكبر للمنتج في الأسواق الخارجية، حيث تضاعفت قوائم الأسعار 3 مرات تقريبا مقارنة بما كانت عليه قبل 25 عاما، إذ كان متوسط قيمة تصدير النبيذ الإيطالي في عام 1997، هو 1.3 يورو لكل لتر، ولكن في عام 2020 وصل إلى متوسط 3 يورو للتر، بزيادة قدرها 129%. (أنسامد).



