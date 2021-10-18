إيطاليا: دورة لوجبات أكثر أمانا في المطاعم

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - وجبات أكثر أمانا في المطاعم لمن يعانون من الحساسية الغذائية أو غير القادرين على تحملها، هذه هي فكرة الدورة الجديدة التي أطلقتها الجمعية الوطنية لأمراض الحساسية الربو والمناعة السريرية، لمتخصصي تقديم الطعام.



في إيطاليا، يوجد 5 مليون مواطن يعانون من الحساسية الغذائية، وتسبب هذه الحساسية 40 ضحية كل عام، ومن هنا جاءت فكرة الدورة.



وأجرت الجمعية الإيطالية لأمراض الحساسية والربو والمناعة السريرية، دورة تدريبية مجانية على الانترنت، لمتخصصي تقديم الطعام، وذلك لتعليمهم كيفية تحضير الطعام بأمان لمن يعانون من الحساسية، وكيفية التعرف على علامات رد الفعل التحسسي، وكذلك كيفية التدخل في حالة الصدمة التأقية.



وجاءت هذه الدورة التدريبية، التي تحمل عنوان " Qui Mangi Sicuro"، كجزء من مؤتمر Siaic في باري، وجزء من مشروع Per Federica، بالشراكة مع شركة إيني.



وحصل متخصصي الطعام المشاركين في الدورة التي استمرت 4 ساعات، على شهادات خاصة بها.



وكل عام في إيطاليا، يفقد حوالي 40 شخصا حياتهم بسبب حساسية الطعام، فهناك من هم لديهم حساسية من الفول السوداني أو الحليب أو البروتينات، هذه المواد قد تصبح قاتلة لبعض الأشخاص.



يوضح جيانريكو سينا، رئيس مؤتمر Siaic، "تناول وجبة خارج المنزل، يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الإيطاليين الذين يعانون من الحساسية الغذائية، هؤلا هم 500 ألف طفل و2 مليون بالغ، أذا تناولوا مادة مسببة للحساسية حتى بكميات صغيرة، يمكن أن يتعرضوا لردة فعل شديدة، يصل إلى صدمة الحساسية، والتي تحدث فجأة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة وانهيار القلب والأوعية الدموية وحتى أزمة بالجهاز التنفسي".



إلى جانب هذا الرقم، فإن هناك 2.5 مليون شخص آخر، يعانون من عدم القدرة على تحمل نتائج تناول أطعمة بعينها. (أنسامد).



