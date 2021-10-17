توقعات بزيادة إيرادات المطاعم مع انتهاء العمل من المنزل

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - مع نهاية العمل الذكي في الإدارات العامة، من المتوقع انتعاش المراكز الحضرية، مع زيادة بنسبة 30% في إيرادات الحانات والبارات والمطاعم في المناطق التي توجد بها المكاتب، وفقا للاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين.



وأوضح الاتحاد الوطني للمزارعين أن العمل من المنزل يشمل 3.2 مليون موظف في 30 ألف إدارة، منوها أن العودة إلى الحياة الطبيعية سيكون لها آثار إيجابية على كفاءة الإدارة العامة وعلى الخدمات المقدمة للشركات والأفراد، وكذلك على منظومة صناعة الأغذية بأكملها.



أكثر من ثلث إجمالي استهلاك الغذاء للعائلات الإيطالية يكون خارج المنزل، ولكن في عام 2020 تراجعت مبيعات المطاعم 48%، وفقًا لتحليل الاتحاد الوطني للمزارعين. (أنسامد).



