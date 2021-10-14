إيطاليا: ازدهار في انتاج الكماة البيضاء وانخفاض الأسعار

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - يعتبر موسم الكماة البيضاء هذا العام معقد، ويتميز بعدم استقرار الأسعار والعرض، ولكن لا يزال قادرا على ضمان الكمية والجودة، في حين تتجه التوقعات إلى ازدهار الانتاج في شهر نوفمبر المقبل.



هذا القطاع البالغ حجمه أكثر من 500 مليون يورو، يبدوا متأثرا هذا العام من الظواهر الجوية السيئة المستمرة، مثل الجفاف الطويل.



ويرى أكثر من 200 مزارع للكماة البيضاء، أنه سوف يتم الانتقال من بداية سيئة للموسم، مع انتاج صغير، إلى ازدهار متوقع في شهر نوفمبر، مع مستويات نمو جيدة للانتاج والشراء.



وبالتالي، فمن المتوقع أن تتقلب الأسعار بين 4500 إلى 2000 يورو للكيلوم جرام، وفقا لخبراء بارزين في القطاع، الذين شاركو في حدث " Cia-Agricoltori Italian"، في روما الذي تنظمه أكاديمية الكماة البيضاء في العالم.



وهدف هذا الحدث إلى تقييم القطاع بعد عام شهد وباء كورونا المستجد، والذي ألقى بظلاله على هذا المنتج الإيطالي الثمين. (أنسامد).



