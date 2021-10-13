فينيتالي: استقرار مبيعات النبيذ في إيطاليا بعد ازدهار 2020

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - تشهد مبيعات النبيذ في إيطاليا استقرارا خلال العام الأخير، بعد ازدهار كبير شهدته المبيعات خلال العام المنقضي.



وبحسب بيانات بحث أعده معهد "Iri" بخصوص فينيتالي سيتم تقديمه الأثنين المقبل 18 أكتوبر، فإن المبيعات تسير دائما على الجانب الإيجابي، مع عودة توازن تدريجي، نتيجة لظروف الحياة الطبيعية النسبية التي أحدثتها اللقاحات ضد فيروس كورونا، منها حرية الاستهلاك خارج المنزل، والمزيد من التواجد في أماكن العمل، وتقليل الإنفاق على الاستهلاك المنزلي.



ووفقا للبحث، فإنه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2021، نمت مبيعات النبيذ بنسبة 2% من حيث الحجم و9.7% من حيث القيمة.



وفي ترتيب الخمور الأكثر مبيعا من حيث القيمة المطلقة، شهدت باربيرا، انخفاضا بنسبة 10.6%، ولامبروسكو 6.7%، بينما شهدت فيرمينتينو، نموا ضخما بمعدل 25.7%، تلتها فالبوليسيلا، بـ 23.9%.



وتم تسجيل أعلى معدل نمو لـ لوجانا بـ 46.4%، وساجرانتينو دي مونتيفالكو بـ 43.7%. (أنسامد).



