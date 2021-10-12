كأس العالم في التيراميسو لاثنين ايطاليين

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - حصل ايطاليان علي لقب بطل العالم في مسابقة كأس العالم للتيراميسو 2021 في فئة "الوصفة الأصلية" من الحلوى (البيض والسكر والماسكاربوني والقهوة والكاكاو) و فاز بها ستيفانو سيرافيني ، 62 عامًا ، صائغ من البندقية ومقره في باسانو ديل غرابا (فيتشنزا) .



بينما فازت إيلينا بونالي - 52 عاما -بتحدي "الوصفة الإبداعية" مع نسخة من لحم الخنزير والبطيخ. ..وهي مدربة سباحة من ميلانو تعيش في براشات (أنتويرب ، بلجيكا).



أتاحت الوصفة الإبداعية إمكانية إضافة ما يصل إلى ثلاثة مكونات عن طريق استبدال البسكويت... أقيم نهائي المسابقة في مزرعة البرتقال التي أقيمت في ساحة دي سينيوري في تريفيزو. بالنسبة للوصفة الأصلية وصل الي النهائيات كل من إليسا أورفي من تريفيزو ، ونيكولا أوتافياني من فيرونا ، والذي فاز أيضًا بجائزة أفضل تحسين لمكون القهوة.



بالنسبة للوصفة الإبداعية ، وصلت إيريكا لويس من أوديني (شوكولاتة مع يوزو ومعجون البندق) ، وباربرا ماركون من أسولو (كريم الفستق والتوت وغبار الذهب) إلى النهائي. شارك مائتا "شيف" من جميع أنحاء العالم في المسابقة التي بدأت في 8 أكتوبر . (أنسامد).



