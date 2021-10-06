إيطاليا: مشاركة خاصة للسقاة في النسخة الخاصة لـ "فينيتالي"

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - يشهد معرض "النسخة الخاصة فينيتالي" للنبيذ المنتظر بين 17 و19 أكتوبر الجاري في فيرونا فيير (معارض فيرونا)، تجربة خاصة، وهي مشاركة السقاة الأكثر موهبة وعصرية في المعرض.



"فن المتعة في الأكواب الزجاجية والبحث عن التوازن"، بهذه الجملة يقدم معرض النسخة الخاصة فينيتالي، السقاة الأكثر موهبة وذلك لتقديم مشروبات جديدة تعتمد على النبيذ والمشروبات الكحولية والمشروبات الروحية.



تم انشاء المعرض بالشراكة بين فينيتالي ومجموعة "بارتندرز جروب إيطاليا Bartenders Group Italia"، إذ يهدف إلى توفير ساحة لتقديم المشروبات التي تضم النبيذ والمشروبات الكحولية والروحية، بشكل مختلف، مع إمانية تقديم كوكتيلات متعددة ومعدة بشكل خاص.



كما يضم المعرض، ورشات تدريبية يعقدها السقاة المحترفون، تشمل دروس حول المقبلات الإيطالية والبوربون والصودا والأطعمة.



ويستهدف هذا الإصدار الخاص من المعرض، الأعمال التجارية المرتبطة بالتزويد والضيافة والترفيه وحانات النبيذ وتجار التجزئة الكبار.



وتم إنشاء الحدث لمنح الشركات والاتحادات والجمعيات المهتم بالفرص، لاستئناف النشاط بشكل قوي في السوقين الإيطالي والدولي، إذ يسمح بتعزيز التواصل بين العرض والطلب في عالم النبيذ، قبيل النسخة المقبلة من مهرجان "فينيتالي" المنتظرة في أبريل المقبل. (أنسامد).



