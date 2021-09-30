72،5% من الإيطاليين يرون القهوة أحدى ملذات الحياة

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - بالنسبة لـ 72،5% من الإيطاليين، تعتبر القهوة أحدى ملذات الحياة، في حين يرى أكثر من 75% من الإيطاليين أن القهوة هي مصدر قوة "صنع في إيطاليا".



وجاءت هذه النتائج، ضمن الاصدار الثاني من استطلاع "الإيطاليين والقهوة"، الذي أجرته "أسترا ريتشركي" لصاح اتحاد ترويج القهوة، بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، الذي سيتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، يوم الجمعة 1 أكتوبر.



وتسلط الدراسة الضوء على أن القهوة تحظى بتقدير متزائد لخصائصها المنشطة، بالإضافة إلى اعتبارها لحظة استرخاء لـ 75%.



إلى جانب ذلك، يرى عدد كبير من الإيطاليين، يصل إلى 40،8% أن كوب القهوة يمثل لهم البداية الحقيقية لليوم، في حين يرى 39% أن القهوة هي الطريقة المثالية لاستعادة الطاقة والرغبة، بينما يرى أكثر من 73% أنها تساعد على التركيز والاستيقاظ.



وعلى صعيد آخر، عبر الكثيرين أن المنزل هو المكان الأكثر شيوعا لتناول القهوة، فمن بين 100 قهوة يتم شربها، هناك 57 يتم تناولها في المنزل، سواء بشكل خاص أو مع الأصدقاء والأقارب.



وحتى المقاهي، فهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأماكن التي يفضل الإيطاليون تناول القهوة فيها، خاصة وأنها تسمح بمساحة من تبادل الأحاديث والدردشة. (أنسامد).



