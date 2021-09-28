إيطاليا تفوز ببطولة العالم للحلويات للمرة الثالثة

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - فازت ايطاليا يوم الاحد ببطولة العالم للحلويات للمرة الثالثة. وفاز لورنزو بوكا وماسيمو بيكا وأندريا ريستوتشيا على اليابان في المركز الثاني وفرنسا في المركز الثالث في المباراة النهائية في ليون.



انتصر الثلاثي على المنافسة التي استمرت 10 ساعات مع 10 دول أخرى من خلال صنع خمس قطع مميزة: حلوى شوكولاتة للمشاركة ، وكعكة آيس كريم ، وحلوى مطعم ، ونحت سكر بارتفاع 165 سم ، وخلق شوكولاتة بنفس الارتفاع. .



وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لطهاة الحلويات ، أنجيلو موسولينو ، "نحن فخورون بلورنزو بوكا وماسيمو بيكا وأندريا ريستوتشيا.الانتصار في فرنسا يملأنا بالسعادة ، عاشت طهاة المعجنات الشباب في بلادنا".



وأضاف إن "الدقة والتركيز والخيال مكنت طهاة المعجنات ثلاثية الألوان من الفوز بالجائزة المرموقة في ليون بأعمال فنية مكرسة للطبيعة.جلبنا لهم الحظ ونحن مقتنعون بأن العمل الأخير يجعل القطاع ينمو بشكل لا يقاس".



وإستطرد "هناك اعتزاز وفخر أيضًا بمدرب الفريق أليساندرو دالماسو".



يساعد موسولينو إيطاليا الآن على الفوز ببطولة العالم للشيفات كل سنتين ، بوكوز دور ، الذي سمي على اسم المعلم الفرنسي بول بوكوز والذي يقام الآن في ليون أيضا.



يقود الفريق الإيطالي أليساندرو بيرغامو ، طاهٍ مساعد سابق في مطعم الشيف التلفزيوني Carlo Cracco الحائز على نجمة ميشلان في ميلانو.



يتألف الفريق من فرانشيسكو تانيزي (كوميه) ، والمدرب لورنزو أليسيو ، ونائب المدرب فيليبو كريسي ، والمساعدين نويل موغليا ، وغرازيانو باتاني ، وأندريا موناستيرو. (أنسامد).



