فريرو روشيه تطلق لوح الشوكولاتة

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - بعد دخول عالم الحلوى المثلجة ، أطلقت شركة الشوكولاتة الإيطالية العملاقة فيريرو روشيه Ferrero Rocher قطعة شوكولاتة جديدة تستهدف شريحة من سوق العالم التي تبلغ 578 مليون يورو.



قال صانع الحلوى إن هذا القطاع ينمو باستمرار وفي تجارة التجزئة على نطاق واسع وحده تبلغ قيمته حوالي 439 مليون يورو مع 45 ٪ من السوق يستحوذ عليها لاعبان فقط.



سيشمل إطلاق الشريط الجديد ، بالإضافة إلى إيطاليا ، أيضا ألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ هذا العام ، وفي العام المقبل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية. (أنسامد).



