ايطاليا : ارتفاع انتاج زيت الزيتون 15%

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - يبدأ موسم قطف الزيتون في إيطاليا مع وصول زيت الزيتون الجديد المصنوع في إيطاليا لهذا العام 2021، بإنتاج سجل ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي وبجودة ممتازة.



ووفقا لتحليل أجراه الاتحاد الوطني للمزارعين ومعهد الخدمات لسوق الأغذية الزراعية والاتحاد الايطالي لمنتجي الزيتون بمناسبة بداية موسم قطف الزيتون في إيطاليا، يمكن أن يصل الإنتاج إلى حوالي 315 مليون كيلوجرام، مقابل 273.5 مليون كيلو العام الماضي.



تأثر موسم قطف الزيتون سلبا بالجفاف الذي ضرب منطقة بوليا التي تنتج نصف الانتاج الإيطالي.



تأتي الزيادة المحتملة في الإنتاج نتيجة التحسن الملموس في بعض المناطق التي سجلت ارتفاعا وصل إلى 40%، والتي عوضت الانخفاض في مناطق أخرى. بعد ثلاثة مواسم صعبة، يمكن أن تعود صقلية فوق عتبة 40 مليون كجم. (أنسامد).



