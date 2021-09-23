كازيرتا ملكة البيتزا العالمية للعام الخامس على التوالي

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - فشلت مدينة نابولي الإيطالية في إزاحة مدينة كازيرتا في إقليم كامبيا، من تصدر القائمة العالمية لأفضل مطاعم البيتزا، للعام الخامس على التوالي.



وأكدت كازيرتا من جديد مكانتها بأنها عاصمة عالمية لمطاعم البيتزا، إذ تصدر مطعم "إي مازانيلي دي فرانشيسكو مارتوتشي I Masanielli di Francesco Martucci" البيتزا الإيطالية والعالمية، في قائمة أفضل 50 مطعما يقدم بيتزا حول العالم.



وجاء في المرتبة الثانية، جاء مطعم البيتزا من مدينة نابولي " 10 Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli"، بينما جاء ثالث مطعم من العاصمة روما، وهو مطعم "سيو بيتزا إيلوميناتي".



وجاء في المرتبة الرابعة مطعم "إي تيلي" في سان بونبيفاتشيو، بإقليم فيرونا، وفي المرتبة الخامسة، مطعم "بيبي" في كازيرتا، الذي كان على مدار 3 نسخ، هو الأفضل في العالم.



ومن حيث المقاطعات، تصدر إقليم كامبانيا قائمة أفضل الأقاليم الذي يوجد بها مطاعم بيتزا، إذ ضم 29 مطعما في القائمة، وجاء بعده إقليم لاتسيو، بـ 13 مطعما، ثم لومبارديا، بـ12 مطعما.



وضمت القائمة مطاعم في اليابان واستراليا والإمارات. (أنسامد).



