ارتفاع صادرات الأجبان الإيطالية في النصف الأول العام الجاري

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - ارتفعت صادرات الأجبان الإيطالية في النصف الأول من العام الجاري، في حين استعادت المشتريات المحلية مستويات ما قبل وباء كورونا مع إعادة فتح البلاد تدريجيا.



جاء ذلك في التقرير السنوي للجمعية الإيطالية لمنتجات الألبان التي تضم 250 شركة تمثل 90% من حجم مبيعات قطاع الألبان الإيطالي.



سجلت صادرات الأجبان الإيطالية زيادة بنسبة 12% في النصف الأول من عام 2021، مع نتائج إيجابية لجميع فئات المنتجات. بفضل إلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وتقليل قيود مكافحة كورونا، استعادت صناعة الأجبان الإيطالية مستوياتها.



وصرح وزير الزراعة الإيطالي : ستيفانو باتوانيللي : لقد أظهر قطاع الألبان بشكل واضح قدراته ومثابرة المشغلين في الحفاظ على مستوى الإنتاج دون تغيير، مع ضمان الإمدادات الغذائية للبلاد، حتى أثناء الوباء، مضيفا : والآن يتعين علينا مواكبة مرحلة التعافي من أجل التغلب على الصعوبات التي يواجهها القطاع. (أنسامد).



