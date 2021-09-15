معرض "الكمأ" في إيطاليا يمزج بين فن الطهي وموضوعات البيئة

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - بداية من 21 سبتمبر، ستنطلق عمليات البحث عن "الكمأ الأبيض"، استعدادا لانطلاق "معرض ألبا الدولي للكمأ"، في مدينة ألبا بإقليم كوني في بيدمونت، المقرر بداية من 9 أكتوبر، وعلى مدار 8 عطلات نهاية الأسبوع، حتى 5 ديسمبر.



النسخة الـ 91 من معرض ألبا، ستنطلق مع مطالب بأن تكون ذات علاقة بالطبيعة، إ ذ أوضح المنظمون أن "مركزية الطعام والنبيذ مصحوبة بتحدي معاصر للغاية للاستدامة"، مشيرين إلى أن المعرض سيتطرق إلى موضعات ذات علاقة بحماية البيئة والتغير المناخي والاستدامة، ليس فقط من منظور بيئي، ولكن مع إجراء مراجعات للمبادئ التوجيهية الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة.



لكن سيظل الموضوع الرئيسي للمعرض هو السوق العالمي للكمأ الأبيض.



وعلق رئيس منطقة بيدمونت، ألبرتو سيريو، على أهمية هذا المعرض في كونه محركا أساسيا للترويج ليس فقط لهذا المنتج الفريد في بيدمونت، وهو الكمأ، ولكن أيضا كترويج لبيدمونت وإيطاليا، موضحا، "إذا كان 550 ألف شخص يزور تلالنا المصنفة على اليونسكو كل عام، ويعتبروننا النخبة في سياحة التذوق، فهذا بفضل قوة المنتجات الممتازة، مثل النبيذ وأيضا الكمأ". (أنسامد).



