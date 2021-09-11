أزمة المناخ تضرب إنتاج الفاكهة الإيطالي بشدة

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - كشف اتحاد المزارعين كولديريتي إن أزمة المناخ لها تأثير كبير على إنتاج الغذاء الإيطالي ، حيث انخفضت الغلة بنسبة 27٪ هذا العام مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة.



في تقرير قدم في معرض ماكفروت في ريميني ، قال كولديريتي إن محصول الفاكهة في إيطاليا عام 2021 كان الأسوأ حتى الآن هذا القرن.



وألقى باللوم على سلسلة طويلة من الظواهر الجوية المتطرفة ، والتي يقول الخبراء إنها أكثر تواترا وشدة بسبب تغير المناخ الذي تسبب فيه الإنسان. وشمل ذلك الجفاف في الربيع والعواصف والفيضانات العنيفة.



وقالت إن غلة الكمثرى تضررت بشكل خاص ، حيث انخفضت بنسبة 69٪ هذا العام مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الماضية ، بينما انخفض إنتاج الخوخ بنسبة 48٪.



وقالت إن بعض المزارعين فقدوا محصولهم بالكامل هذا العام بسبب حالة الطوارئ المناخية، مشيرة إن قطاع الفاكهة والخضروات في إيطاليا يوظف 440 ألف شخص ، أي 40٪ من الوظائف الزراعية في البلاد.



(أنسامد).



