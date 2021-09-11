أزمة المناخ تضرب إنتاج الفاكهة الإيطالي بشدة

إيطاليا : حماية "أهداف" أمريكية في ذكري هجمات 11 سبتمبر
أوامر للشرطة بمراقبة المواقع الدبلوماسية والقنصلية والثقافية
بليحق: جلسة مجلس النواب في موعدها بطبرق الإثنين
الإمارات : عودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح
حتى لو تجاوز حاملها مدة ستة أشهر خارج الدولة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أسبوع البندقية للزجاج "فيفا فيترو"، مهرجان دولي يبرز اجمل فنون البندقية على الإطلاق
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية