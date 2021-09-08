تورينو تستضيف معرض القهوة الدولي

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - المعرض ينطلق السبت القادم في ساحة سان كارلو تعود القهوة مجددا إلى تورينو، يومي السبت والأحد، 11 و12 سبتمبر، خلال معرض القهوة الدولي.



وبعد الإصدارات الثلاثة الأولى في ساحة كارلو ألبرتو، تستضيف ساحة سان كارلو، المعرض بنسخة أكبر، والذي ينظم بالتعاون بين شركات تحميص القهوة، لافازتزا وسافيه فيرنيانو وكوستادورو.



كما يشارك في تنظيم المعرض مستشار التجارة ألبرتو ساكو، ووكالة تنظيم الفعاليات "تو بي إيفنت"، وكذلك وكالة الترويج الاجتماعي "أيت بين"، التي ساهمت في توسيع هذه النسخة الحالية من المعرض.



يوضح المستشار التجاري، ألبرتو ساكو: "تمثل قهوة تورينو حدثا فريدا من نوعه، وقد أصبح الآن موحدا وذو شعبية كبيرة في المنطقة، والذي يحتفل بأحد أهم العلامات المميزة لتورينو، وهي القهوة"، مضيفا، "أنا على يقين من أن المهرجان سيعطي إشارة قوية لتعافي المدينة والشركات المشاركة".



وشدد ساكو على أن المعرض بمثابة فرصة عظيمة لقطاع السياحة الذي يمر بوقت عصيب ليس فقط في أراضينا ولكن أيضا على الصعيدين الوطني والعالمي". (أنسامد).



