إيطاليا تكثف حربها ضد الأطعمة الإيطالية المقلدة

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو أمام الجمعية العمومية لاتحاد الأغذية الفيدرالية في اتصال بالفيديو مع معرض Cibus يإن إيطاليا ستكثف حربها ضد الأطعمة الإيطالية المزيفة.



واشار إن خطة الحكومة للترويج غير العادي للمنتجات الإيطالية هذا العام "تتوخى اتخاذ إجراءات للدفاع عن العلامات التجارية والجودة وشهادات المنشأ ، ومحاربة منتجات السبر الإيطالية" مثل بارميزان.



وإستطرد دي مايو إن "الممارسات الضارة ، مثل المنتجات الإيطالية المقلد ة ، وصلت إلى أبعاد مقلقة ، لا سيما في قطاع الأغذية الزراعية"، مشيرا أن وزارة الخارجية الإيطالية منخرطة في "عمل مكثف لمكافحة تقليد السلع الإيطالية على نطاق عالمي" في عام 2008 ، قالت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) إن ألمانيا انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال السماح باستخدام اسم "بارميزان" للجبن الألماني الذي يحاكي مجد إيطاليا بارميجيانو ريجيانو.



يتمتع بارميجيانو ريجيانو بوضع تسمية المنشأ المحمية بالاتحاد الأوروبي (PDO).



كان على كونسورتيوم بارميجيانو ريجيانو أن يصبح حازما بشكل متزايد في الدفاع عن اسم منتجها من الاستخدام غير السليم.



حققت أول انتصار قانوني رئيسي منذ عدة سنوات عندما تمكنت من منع صانع الجبن الأمريكي من استخدام علامة Parmigiano على الجبن المبشور.



كانت هذه هي المرة الرابعة خلال عشر سنوات التي تضطر فيها شركة أمريكية إلى إزالة الملصق من منتجها.



في عام 2003 ، ضغطت إيطاليا لاستنساخ جبن البارميزان الأمريكي الذي رفض الإذن بالتصدير إلى جميع أنحاء العالم.



فشل المنتج الأمريكي لاحقا في محاولته للانضمام إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (كوديكس أليمنتاريوس).



يستمر بيع Parmigiano Reggiano في نسخ مستنسخة في أمريكا الجنوبية واليابان وبريطانيا ، بينما في فرنسا تشير كلمة "parmesan" حصريا إلى الجبن الإيطالي.



في البرازيل ، يتم تسويق نسخة مقرصنة باسم Parmesao ، بينما تطلق الأرجنتين على جبن البارميزان المزيف Regianito.



حذرت دراسة حديثة من ازدهار المبيعات عبر الإنترنت لمنتجات الأطعمة والنبيذ الإيطالية الكلاسيكية ، لكن يجب على المشترين توخي الحذر من عمليات الاحتيال. (أنسامد).



