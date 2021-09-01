الجبنة تتصدر الهدايا التذكارية للإيطاليين خلال إجازات الصيف

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - تصدرت الجبنة مشتريات الإيطاليين، كهدايا رمزية خلال رحلاتهم إلى الأماكن السياحية في الصيف الحالي.



وأظهرت بيانات أن أكثر من 1 من كل أثنين إيطاليين (حوالي 53%) اشتروا هدايا تذكارية في صيف 2021، رغم القيود المفروضة والإجراءات الصحية المفروضة على الاحتفالات وأحداث الطعام والنبيذ.



وليس مدهشا أن تتصدر الجبنة قائمة الهدايا التذكارية التي يجلبها الإيطاليين خلال الإجازات، حتى أنها تخطت لحم السالومي والخنزير، وحتى زجاجات الزيتون الفاخرة والنبيذ، بحسب تحقيق أجراه الاتحاد الوطني للمزارعين " Coldiretti".



ووفقا للتحقيق، فإن هناك توجه خلال الإجازات الصيفية لشراء منتجات يمكنها أن تظل لفترة طويلة في المنزل، مثل بعض أنواع الطعام والنبيذ، وبما يسمح للأصدقاء والأقارب بتذوقها، مشيرا إلى أن 13% فقط من الإيطاليين عادوا دون شراء أي منتجات خلال إجازاتهم.



وبين الاتحاد أن 1 من كل 5 إيطاليين (19%) اشتروا الجبنة خلال الإجازة الصيفية الحالية. (أنسامد).



