Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - منتجات غذائية
إيطاليا : مهرجان الطعام والنبيذ يحتفل بعنب كاتشيوني
يقام في 5 سبتمبر في لاتسيو
    (أنسامد) - أغسطس 23 - روما - يحتفل مهرجان الطعام والنبيذ الإيطالي نيتونو Nettuno بعنب Cacchione ، وهو نوع أصلي من العنب الأبيض نموذجي لمنطقة لاتسيو بين أبريليا وأنزيو ونيتونو ، جنوب العاصمة روما ، ومن المقرر عقده في 5 سبتمير.

    ينعقد مهرجان الطعام والنبيذ في عامه الرابع وتم الترويج له من قبل Pro Loco Forte Sangallo بمشاركة كبرى الجمعيات المحلية ، وبدعم من بلدية Nettuno (روما) ومنطقة لاتسيو.

    الحدث ، الذي يقام وفقا للوائح مكافحة فيروس كورونا ، سيكون - لإبلاغ المنظمين - فرصة لتعزيز ثراء تذوق الطعام في إقليم نيبتون بمشاركة 30 بارا للطعام والنبيذ ، بما في ذلك المطاعم ومحلات الآيس كريم ، مرتبة جنبا إلى جنب طريق بطول أربعة كيلومترات بين أكثر شوارع المدينة تميزًا وقرية العصور الوسطى.

    وسيسبق الحدث رحلة للبحث عن الكنز ينظمها يوم 4 سبتمبر "Nethuns E Gli Enosigei" مع مجموعة تذوق ، ولوحة للفنان سالفاتوري فيتيلو وزجاجات من النبيذ كجائزة. يتضمن مهرجان نيتونو للنبيذ أيضا معرضا للصور الفوتوغرافية عن التاريخ المحلي ، تنظمه جمعية "نيتونو أوليم أنتيوم". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية

    ألبوم الصور