إيطاليا : مهرجان الطعام والنبيذ يحتفل بعنب كاتشيوني

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - يحتفل مهرجان الطعام والنبيذ الإيطالي نيتونو Nettuno بعنب Cacchione ، وهو نوع أصلي من العنب الأبيض نموذجي لمنطقة لاتسيو بين أبريليا وأنزيو ونيتونو ، جنوب العاصمة روما ، ومن المقرر عقده في 5 سبتمير.



ينعقد مهرجان الطعام والنبيذ في عامه الرابع وتم الترويج له من قبل Pro Loco Forte Sangallo بمشاركة كبرى الجمعيات المحلية ، وبدعم من بلدية Nettuno (روما) ومنطقة لاتسيو.



الحدث ، الذي يقام وفقا للوائح مكافحة فيروس كورونا ، سيكون - لإبلاغ المنظمين - فرصة لتعزيز ثراء تذوق الطعام في إقليم نيبتون بمشاركة 30 بارا للطعام والنبيذ ، بما في ذلك المطاعم ومحلات الآيس كريم ، مرتبة جنبا إلى جنب طريق بطول أربعة كيلومترات بين أكثر شوارع المدينة تميزًا وقرية العصور الوسطى.



وسيسبق الحدث رحلة للبحث عن الكنز ينظمها يوم 4 سبتمبر "Nethuns E Gli Enosigei" مع مجموعة تذوق ، ولوحة للفنان سالفاتوري فيتيلو وزجاجات من النبيذ كجائزة. يتضمن مهرجان نيتونو للنبيذ أيضا معرضا للصور الفوتوغرافية عن التاريخ المحلي ، تنظمه جمعية "نيتونو أوليم أنتيوم". (أنسامد).



