إيطاليا : مهرجان الطعام والنبيذ يحتفل بعنب كاتشيوني

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - يحتفل مهرجان الطعام والنبيذ
الإيطالي نيتونو Nettuno بعنب Cacchione ، وهو نوع أصلي من العنب
الأبيض نموذجي لمنطقة لاتسيو بين أبريليا وأنزيو ونيتونو ، جنوب
العاصمة روما ، ومن المقرر عقده في 5 سبتمير.
ينعقد مهرجان الطعام والنبيذ في عامه الرابع وتم الترويج له من
قبل Pro Loco Forte Sangallo بمشاركة كبرى الجمعيات المحلية ،
وبدعم من بلدية Nettuno (روما) ومنطقة لاتسيو.
الحدث ، الذي يقام وفقا للوائح مكافحة فيروس كورونا ، سيكون -
لإبلاغ المنظمين - فرصة لتعزيز ثراء تذوق الطعام في إقليم نيبتون
بمشاركة 30 بارا للطعام والنبيذ ، بما في ذلك المطاعم ومحلات الآيس
كريم ، مرتبة جنبا إلى جنب طريق بطول أربعة كيلومترات بين أكثر
شوارع المدينة تميزًا وقرية العصور الوسطى.
وسيسبق الحدث رحلة للبحث عن الكنز ينظمها يوم 4 سبتمبر "Nethuns E
Gli Enosigei" مع مجموعة تذوق ، ولوحة للفنان سالفاتوري فيتيلو
وزجاجات من النبيذ كجائزة. يتضمن مهرجان نيتونو للنبيذ أيضا معرضا
للصور الفوتوغرافية عن التاريخ المحلي ، تنظمه جمعية "نيتونو أوليم
أنتيوم". (أنسامد).