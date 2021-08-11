إيطاليا: حيوان "بلح البحر" ينمو بشكل افضل في منطقة حربية

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - شهدت مفارخ حيوان "بلح البحر" نموا استثنائيا في منطقة حربية تابعة للبحرية الإيطالية، بفضل الدوران الجيد للمياه في المنطقة.



وفي منطقة إطلاق النار التابعة للبحرية الإيطالية، في مدينة لا سبيتسيا، بمقاطعة ليغوريا، حدث نمو مذهل للحيوانات بلح البحر، التي تتمتع بجودة وحجم أكبر مقارنة بغيرها.



ويحصل مربو الحيوانات البحرية على مناطق لتفريخ وتربية واسعة في المنطقة الحربية المذكورة. وقد أكد الأدميرال في البحرية الإيطالية، جيورجيو لاتزيو، قائد قوات الشمال في البحرية، جودة والنمو الجيد لحيوان بلح البحر.



وكان الأدميرال الإيطالي، قد وافق على طلب من الهيئة الممثلة لمزارعي بلح البحر التعاونية، بنقل أربعة عوامات بحرية، لتوفير مساحة أكبر لمربي هذا الحيوان البحري.



هذه الموافقة كانت بمثابة قرار تاريخي طال انتظاره، والذي سيزيد المساحة بين المزارع المختلفة، الأمر الذي سيسمح بالمزيد من جودة هذه الحيوانات الرخوية.



وتجري البحرية الإيطالية إزاحة للعوامات المضلعة، وتعديل المساحة المستخدمة لتربية حيوان بلح البحر، الذي يعد واحدا من أكثر الأكلات المفضلة في المنطقة. (أنسامد).



