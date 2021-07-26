زيادة صادرات مشروب جرابا بنسبة 13٪ في عام 2020

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - زادت صادرات المشروب الاروحي
الايطالي Grappa بنسبة 13 ٪ في عام 2020 خلال فترة انتشارالوباء.
ويتضح من تقرير الرابطة الوطنية لتقطير المشروبات الروحية أن "أكثر
من 83٪ من معامل التقطير الإيطالية تنتج جرابا ، وهو مؤشر جغرافي
يمثل 69 ألف هكتارفي عام 2020 ، مع انخفاض طفيف بنسبة 4٪ مقارنة
بعام 2019 ".
يشير التقرير الي أنه "في عام 2020 أيضًا ، تم تأكيد الحبوب على
أنها المادة الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج الكحول الإيثيلي ،
مع إنتاج ما يقرب من 700000 هكتار. إنتاج براندي النبيذ والجرابا ،
أو نواتج التقطير المنتجة بالمواد الخام المشتقة من النبيذ من
ناحية أخرى ، انخفض بنسبة 2٪ ".
"بشكل عام - يؤكد الارتباط - سجل إجمالي إنتاج الكحول الإيثيلي
والبراندي زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2019". وبدلاً من
ذلك ، بلغت واردات الكحول الإيثيلي حوالي 3100000 هكتار ، بزيادة
قدرها 65 ٪ مقارنة بعام 2019 كنتيجة مباشرة للطلب القوي في الفترة
الأولى من حالة الطوارئ الوبائية لـ Covid-19.
ظلت الصادرات مستقرة ، مما يؤكد ، من حيث المبدأ ، حجم العام
السابق: أكثر من 470 ألف هكتار من الكحول الإيثيلي يتم تصديره ،
منها حوالي 83 ٪ موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي... تمثل إيطاليا
حوالي 1.4٪ من الإنتاج الأوروبي حيث يتم إنتاج أكثر من مليون هكتار
سنويًا . (أنسامد).