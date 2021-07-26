زيادة صادرات مشروب جرابا بنسبة 13٪ في عام 2020

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - زادت صادرات المشروب الاروحي الايطالي Grappa بنسبة 13 ٪ في عام 2020 خلال فترة انتشارالوباء.



ويتضح من تقرير الرابطة الوطنية لتقطير المشروبات الروحية أن "أكثر من 83٪ من معامل التقطير الإيطالية تنتج جرابا ، وهو مؤشر جغرافي يمثل 69 ألف هكتارفي عام 2020 ، مع انخفاض طفيف بنسبة 4٪ مقارنة بعام 2019 ".



يشير التقرير الي أنه "في عام 2020 أيضًا ، تم تأكيد الحبوب على أنها المادة الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج الكحول الإيثيلي ، مع إنتاج ما يقرب من 700000 هكتار. إنتاج براندي النبيذ والجرابا ، أو نواتج التقطير المنتجة بالمواد الخام المشتقة من النبيذ من ناحية أخرى ، انخفض بنسبة 2٪ ".



"بشكل عام - يؤكد الارتباط - سجل إجمالي إنتاج الكحول الإيثيلي والبراندي زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2019". وبدلاً من ذلك ، بلغت واردات الكحول الإيثيلي حوالي 3100000 هكتار ، بزيادة قدرها 65 ٪ مقارنة بعام 2019 كنتيجة مباشرة للطلب القوي في الفترة الأولى من حالة الطوارئ الوبائية لـ Covid-19.



ظلت الصادرات مستقرة ، مما يؤكد ، من حيث المبدأ ، حجم العام السابق: أكثر من 470 ألف هكتار من الكحول الإيثيلي يتم تصديره ، منها حوالي 83 ٪ موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي... تمثل إيطاليا حوالي 1.4٪ من الإنتاج الأوروبي حيث يتم إنتاج أكثر من مليون هكتار سنويًا . (أنسامد).



