نصف الإيطاليين لم يغيروا عاداتهم الغذائية أثناء الاغلاق

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - كشفت دراسة إيطالية أن 51.4% من
الإيطاليين حافظوا على عاداتهم الغذائية أثناء فترة الإغلاق الناجم
عن تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين استهلك 41.4% من الايطالين
طعاما أكثر.
من ناحية أخرى، استهلك 26.8% من الايطاليين المزيد من البقوليات
والحبوب الكاملة والفواكه المجففة وكذلك الحلويات، بينما خفض 7.5%
من استهلاك جميع الأطعمة.
أجرى الدراسة باحثو مرصد الفائض والهدر من الغذاء والتغذية على
عينة شملت 2768 شخصًا من جميع أنحاء إيطاليا، 52% منهم نساء و 48%
رجال.
في أبريل ومايو 2020، يبدو أن جزءًا من الأشخاص الذين شملتهم
الدراسة قد اتبع توصيات الخبراء بشكل كافٍ، مما أدى إلى زيادة
استهلاك الفاكهة (24.5%)، والخضروات (28.5%) ، والبقوليات (22.1%)
، والفواكه المجففة (12%) والأسماك (14%). (أنسامد).