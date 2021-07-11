نصف الإيطاليين لم يغيروا عاداتهم الغذائية أثناء الاغلاق

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - كشفت دراسة إيطالية أن 51.4% من الإيطاليين حافظوا على عاداتهم الغذائية أثناء فترة الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين استهلك 41.4% من الايطالين طعاما أكثر.



من ناحية أخرى، استهلك 26.8% من الايطاليين المزيد من البقوليات والحبوب الكاملة والفواكه المجففة وكذلك الحلويات، بينما خفض 7.5% من استهلاك جميع الأطعمة.



أجرى الدراسة باحثو مرصد الفائض والهدر من الغذاء والتغذية على عينة شملت 2768 شخصًا من جميع أنحاء إيطاليا، 52% منهم نساء و 48% رجال.



في أبريل ومايو 2020، يبدو أن جزءًا من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة قد اتبع توصيات الخبراء بشكل كافٍ، مما أدى إلى زيادة استهلاك الفاكهة (24.5%)، والخضروات (28.5%) ، والبقوليات (22.1%) ، والفواكه المجففة (12%) والأسماك (14%). (أنسامد).



