كولديريتي للمزارعين:أكبر كرز في العالم يزرع في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - قالت مجموعة كولديريتي للمزارعين
بعد تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم أمس الثلاثاء ،
إن أكبر كرز في العالم يزرع في إيطاليا في مزرعة Pecetto في
مقاطعة تورينو ، المملوكة لعائلة روسو. .
تزن فاكهة الكرز ما يزيد قليلا عن 33 جراما ، كما قال كولديريتي.
وقال كولديريتي إنه تم كسر الرقم القياسي على الرغم من أن عام 2021
كان عامًا سيئا بالنسبة للفاكهة الإيطالية ، حيث فقدت واحدة من كل
أربع حبات كرز بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت المجموعة الزراعية: "على الرغم من ذلك ، فإن إيطاليا هي
المنتج الرئيسي في الاتحاد الأوروبي ، حيث تزرع حوالي 30 ألف هكتار
من 62٪ في بوليا ، تليها كامبانيا ، وإميليا رومانيا ، وفينيتو إي
لاتسيو". (أنسامد).