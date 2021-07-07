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رفاهيّة - منتجات غذائية
كولديريتي للمزارعين:أكبر كرز في العالم يزرع في إيطاليا
    (أنسامد) - يوليو 7 - روما - قالت مجموعة كولديريتي للمزارعين بعد تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم أمس الثلاثاء ، إن أكبر كرز في العالم يزرع في إيطاليا في مزرعة Pecetto في مقاطعة تورينو ، المملوكة لعائلة روسو. .

    تزن فاكهة الكرز ما يزيد قليلا عن 33 جراما ، كما قال كولديريتي.

    وقال كولديريتي إنه تم كسر الرقم القياسي على الرغم من أن عام 2021 كان عامًا سيئا بالنسبة للفاكهة الإيطالية ، حيث فقدت واحدة من كل أربع حبات كرز بسبب سوء الأحوال الجوية.

    وقالت المجموعة الزراعية: "على الرغم من ذلك ، فإن إيطاليا هي المنتج الرئيسي في الاتحاد الأوروبي ، حيث تزرع حوالي 30 ألف هكتار من 62٪ في بوليا ، تليها كامبانيا ، وإميليا رومانيا ، وفينيتو إي لاتسيو". (أنسامد).

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