كولديريتي للمزارعين:أكبر كرز في العالم يزرع في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - قالت مجموعة كولديريتي للمزارعين بعد تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم أمس الثلاثاء ، إن أكبر كرز في العالم يزرع في إيطاليا في مزرعة Pecetto في مقاطعة تورينو ، المملوكة لعائلة روسو. .



تزن فاكهة الكرز ما يزيد قليلا عن 33 جراما ، كما قال كولديريتي.



وقال كولديريتي إنه تم كسر الرقم القياسي على الرغم من أن عام 2021 كان عامًا سيئا بالنسبة للفاكهة الإيطالية ، حيث فقدت واحدة من كل أربع حبات كرز بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت المجموعة الزراعية: "على الرغم من ذلك ، فإن إيطاليا هي المنتج الرئيسي في الاتحاد الأوروبي ، حيث تزرع حوالي 30 ألف هكتار من 62٪ في بوليا ، تليها كامبانيا ، وإميليا رومانيا ، وفينيتو إي لاتسيو". (أنسامد).



