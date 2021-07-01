مديرمتحف أوفيزي يقترح ضريبة على بائعي الأطعمة في شوارع الفن

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - إقترح مدير معرض أوفيزي ، إيك شميدت ، فرض ضريبة على بائعي الأطعمة في الشوارع في مدن الفن الإيطالية بسبب تكلفة تنظيف الشوارع بعد تناول مثل هذا الطعام.



قال المخرج الألماني المولد لصحيفة QN اليومية "سيكون من الصواب فرض ضريبة إضافية على منافذ بيع الأطعمة في الشوارع ، أو أولئك الذين لا يعرضون لعملائهم أماكن أو طاولات ولكن يجبرونهم على تناول الطعام في الشارع"، مشيرا أن "الناس الذين يأكلون في الشارع يتسببون في تكاليف للمجتمع لأنه يجب تنظيف الشوارع بعد ذلك من زيت البانيني".



وإستطرد "نرى هذا في أوفيزي مرتين على الأقل في اليوم. "لهذا السبب أعتقد أن أولئك الذين يبيعون الطعام دون تقديم إمكانية الجلوس يجب أن يدفعوا ضريبة حتى يتمكن المجتمع بعد ذلك من استخدامها لتنظيف المدينة." شبّه شميدت هذا بالضريبة الإضافية على منتجات التبغ للمساعدة في دفع التكاليف الإضافية للنظام الصحي بسبب الضغط المتزايد على أجنحة السرطان.



وقال أيضا إن ضريبة بانيني ستساعد في تعويض فجوة التكاليف بين أولئك الذين يقدمون خدمة الجلوس وأولئك الذين لا يقدمون.



وأضاف شميدت: "لا يصلح زيت البانيني والكاتشب للأحجار القديمة.



عليك تنظيفهما على الفور ، وإلا فإنها تتسرب إلى الداخل وتتسبب في تلطيخها.علينا أن ننظف باستمرار. " (أنسامد).



