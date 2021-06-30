مهرجان طعام إيطالي في شانغهاي لتوسيع السوق الصينية

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - عقد في شانغهاي مهرجان المائدة الإيطالية الأصيلة، وهو مهرجان طعام إيطالي.



وشهد المهرجان إقبالا كبيرا، حيث شارك 17 بائعا منتجاتهم الإيطالية الأصيلة، وشارك سبعة خبراء في الصناعة معرفتهم المهنية، وحضر أكثر من 130 ضيفا.



ويعد هذا الحدث جزءا من مشروع "المذاق الإيطالي الحقيقي" الذي تروج له وتموله وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالتعاون مع غرف التجارة الإيطالية في الخارج، ويهدف المشروع إلى ترويج المنتجات الغذائية الإيطالية الأصيلة والحفاظ عليها.



وتمت دعوة الجمهور إلى جولة في معرض شركات F&B، حيث أتيحت الفرصة للضيوف لمعرفة المزيد عن المنتجات الإيطالية الأصيلة بالإضافة إلى أخذ عينات منها.



وشارك الضيوف أيضا في سلسلة من الأنشطة، كان أحدها عرضا احترافيا للطهي من طهاة إيطاليين ذوي خبرة. وبعد العرض، تذوق فريق من الخبراء والمشاركين الأطباق التي أعدها الطهاة وصوتوا على "أفضل طبق إيطالي أصيل شانغهاي 2021".



كما أتيحت الفرصة لبعض الضيوف المشاركين في حدث تذوق النبيذ.



(أنسامد).



