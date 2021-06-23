ايطاليا تفوز بمسابقة افضل انتاج من زيت الزيتون

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - فازت ايطاليا للعام الثاني علي التوالي بجائزة مسابقة لافضل انتاج من زيت الزيتون وفاز بها Masoni Becciu ، من فيلاسيدرو ، سردينيا.



النسخة التاسعة عشرة من مسابقة Sol d'Oro مشوبة بالألوان الإيطالية. ذهبت ستة عشر ميدالية من أصل ثمانية عشر ميدالية متوقعة في الفئات الست في المسابقة (فاكهي خفيف ، متوسط ;;فاكهي ، فاكهي كثيف ، عضوي ، أحادي ، مبتدئ تمامًا) إلى زيوت الزيتون البكر الممتاز من شبه الجزيرة. تم توزيع النجاح بالتساوي بين مناطق الإنتاج الرئيسية: أربعة في توسكانا ، وثلاثة في لاتسيو ، واثنان في سردينيا ، وكامبانيا وأومبريا ، وواحد في بوليا وصقلية وكالابريا. الدول الأجنبية الوحيدة التي تم منحها هي إسبانيا التي حصلت على جائزة Sol d'Oro في فئة Light Fruity وسلوفينيا مع Sol d'Oro في فئة المبتدئين المطلقين.



فاز "تحدي Sol d'Oro 2021" ، الذي يكافئ أفضل أداء عام ، للعام الثاني على التوالي من قبل Masoni Becciu ، من فيلاسيدرو ، سردينيا.



تم تحديد موعد معاينة الزيوت الفائزة خلال أيام Evoo ، المنتدى المتعمق لسلسلة توريد زيت الزيتون (5-6 يوليو 2021 في Veronafiere) ، المخصص للصحافة والمشاركين في المنتدى.



سيقام حفل توزيع الجوائز مع تسليم جوائز Sol d'Oro والفضية والبرونزية يوم الأحد 17 أكتوبر بمناسبة إصدار Sol & Agrifood Special Edition (17-19 أكتوبر 2021).



شارك 225 متسابقا من سبع دول في نسخة 2021 من سول دورو: تشيلي وكرواتيا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وتونس. (أنسامد).



