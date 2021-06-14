بوفالا دوب ، بودكاست مع سيرفيلو والشيف مارزيالي

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - يطلق اتحاد الحماية مشاريع جديدة
لإخبار Mozzarella di Bufala Campana DOP ؛ ويفعل ذلك بمناسبة
الذكرى الأربعين (13 يوليو 1981 - 13 يوليو 2021) للتأسيس. في
الواقع ، وصل "MozzaCast" ، وهو أول بودكاست على موزاريلا من
Campania DOP مع أصوات الممثل والموسيقي Peppe Servillo والشيف
Rosanna Marziale .
سيتم تقديم 5 حلقات سيتم نشرها على منصات البودكاست الرئيسية
والقنوات الاجتماعية للكونسورتيوم ، التي أنتجها صانع البودكاست
داميانو كروجنالي.
الحلقة الأولى معروضة بالفعل على الموقع الرسمي
www.mozzarelladop.it مع مفاجأة: "مقابلة مستحيلة" مع بوفالا ،
مأخوذة بحرية من قصة للكاتب أنطونيو باسكال ، على غرار تلك التي
كتبها إيتالو كالفينو وأمبرتو إيكو ومثقفون آخرون في دورة إذاعية
ناجحة للراي في السبعينيات.
الهدف هو سرد التاريخ الألفي وأصالة Bufala Dop ، والتي ظل
الكونسورتيوم يحافظ عليها ويروج لها لمدة أربعين عامًا حتى الآن.
كيف يولد اللون الأبيض الناصع لبافالو كامبانيا DOP ، ما هي نكهات
وألوان الأرض التي أتت منها؟ سيقود "MozzaCast" المستمعين إلى عالم
بوفالو موزاريلا ، الذي يحفز خيال أفضل الطهاة ، ويثير إعجاب
المستهلكين في جميع أنحاء العالم. المجتمع الرقمي هو أيضًا بطل
الرواية في مسابقة.
رقم جامع ، متاح عبر الإنترنت على موقع الاتحاد. تمثل السنوات
الأربعون الأولى فرصة لتقييم تاريخها وهذا ما تم تتبعه في المجلة ،
ولكن دائمًا مع التركيز على المستقبل. وبهذه المناسبة ، تم نشر 40
رسالة من الطهاة (مع 20 وصفة مبنية على جبن موزاريلا الجاموس من
كامبانيا DOP) ، والممثلين والكتاب والفنانين الذين لديهم علاقة
خاصة مع بوفالا دوب. (أنسامد).