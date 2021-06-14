بوفالا دوب ، بودكاست مع سيرفيلو والشيف مارزيالي

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - يطلق اتحاد الحماية مشاريع جديدة لإخبار Mozzarella di Bufala Campana DOP ؛ ويفعل ذلك بمناسبة الذكرى الأربعين (13 يوليو 1981 - 13 يوليو 2021) للتأسيس. في الواقع ، وصل "MozzaCast" ، وهو أول بودكاست على موزاريلا من Campania DOP مع أصوات الممثل والموسيقي Peppe Servillo والشيف Rosanna Marziale .



سيتم تقديم 5 حلقات سيتم نشرها على منصات البودكاست الرئيسية والقنوات الاجتماعية للكونسورتيوم ، التي أنتجها صانع البودكاست داميانو كروجنالي.



الحلقة الأولى معروضة بالفعل على الموقع الرسمي www.mozzarelladop.it مع مفاجأة: "مقابلة مستحيلة" مع بوفالا ، مأخوذة بحرية من قصة للكاتب أنطونيو باسكال ، على غرار تلك التي كتبها إيتالو كالفينو وأمبرتو إيكو ومثقفون آخرون في دورة إذاعية ناجحة للراي في السبعينيات.



الهدف هو سرد التاريخ الألفي وأصالة Bufala Dop ، والتي ظل الكونسورتيوم يحافظ عليها ويروج لها لمدة أربعين عامًا حتى الآن.



كيف يولد اللون الأبيض الناصع لبافالو كامبانيا DOP ، ما هي نكهات وألوان الأرض التي أتت منها؟ سيقود "MozzaCast" المستمعين إلى عالم بوفالو موزاريلا ، الذي يحفز خيال أفضل الطهاة ، ويثير إعجاب المستهلكين في جميع أنحاء العالم. المجتمع الرقمي هو أيضًا بطل الرواية في مسابقة.



رقم جامع ، متاح عبر الإنترنت على موقع الاتحاد. تمثل السنوات الأربعون الأولى فرصة لتقييم تاريخها وهذا ما تم تتبعه في المجلة ، ولكن دائمًا مع التركيز على المستقبل. وبهذه المناسبة ، تم نشر 40 رسالة من الطهاة (مع 20 وصفة مبنية على جبن موزاريلا الجاموس من كامبانيا DOP) ، والممثلين والكتاب والفنانين الذين لديهم علاقة خاصة مع بوفالا دوب. (أنسامد).



