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رفاهيّة - منتجات غذائية
جبن بيكوريني دوب على الطاولة:مسابقة لطهاة المستقبل من3 مناطق
مشاركة 10 معاهد فندقية في سردينيا ولازيو وصقلية
    (أنسامد) - يونيو 4 - روما - تقام مسابقة "Mediterraneo a Tavola" التي تستهدف طلاب فصول 10 معاهد فندقية في مناطق سردينيا ولازيو وصقلية ، لنشر خصائص الجودة بين الشباب ، وكذلك المطاعم والطهاة في المستقبل. وطاقم مطعم من 4 جبن غنم.

    تهدف المسابقة تعزيز وتحسين الاتصال بشأن أصل وخصائص وخصائص وجودة الجبن الفاخر Pecorini Dop. هذه هي أهداف مشروع "Pecorini Dop" الذي يشمل Pecorino Romano DOP و Vastedda Valle del Belice DOP و Pecorino Siciliano DOP و Piacentinu Ennese DOP.

    سيتعين على المعاهد المهنية المختارة للأغذية والنبيذ والضيافة الفندقية استخدام وتحسين 4 أنواع من الجبن DOP في مسابقة تذوق الطعام ، وإنشاء وصفة واحدة لكل منتج.

    سيتم الكشف عن الإعلان عن الفائزين يوم السبت 5 يونيو في ندوة عبر الإنترنت ، يقوم خلالها أوناف ، من خلال Master Tasters ، بتحليل أفضل الوصفات والحكم عليها ومنحها.

    سيتم تنظيم عرض الوصفات الفائزة من قبل الشيف فابيو كامبولي الذي سيشرح طريقة تحضير الأطباق التي اقترحها المشاركون الشباب.

    (أنسامد).

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