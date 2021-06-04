جبن بيكوريني دوب على الطاولة:مسابقة لطهاة المستقبل من3 مناطق

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - تقام مسابقة "Mediterraneo a Tavola" التي تستهدف طلاب فصول 10 معاهد فندقية في مناطق سردينيا ولازيو وصقلية ، لنشر خصائص الجودة بين الشباب ، وكذلك المطاعم والطهاة في المستقبل. وطاقم مطعم من 4 جبن غنم.



تهدف المسابقة تعزيز وتحسين الاتصال بشأن أصل وخصائص وخصائص وجودة الجبن الفاخر Pecorini Dop. هذه هي أهداف مشروع "Pecorini Dop" الذي يشمل Pecorino Romano DOP و Vastedda Valle del Belice DOP و Pecorino Siciliano DOP و Piacentinu Ennese DOP.



سيتعين على المعاهد المهنية المختارة للأغذية والنبيذ والضيافة الفندقية استخدام وتحسين 4 أنواع من الجبن DOP في مسابقة تذوق الطعام ، وإنشاء وصفة واحدة لكل منتج.



سيتم الكشف عن الإعلان عن الفائزين يوم السبت 5 يونيو في ندوة عبر الإنترنت ، يقوم خلالها أوناف ، من خلال Master Tasters ، بتحليل أفضل الوصفات والحكم عليها ومنحها.



سيتم تنظيم عرض الوصفات الفائزة من قبل الشيف فابيو كامبولي الذي سيشرح طريقة تحضير الأطباق التي اقترحها المشاركون الشباب.



(أنسامد).



