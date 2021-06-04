جبن بيكوريني دوب على الطاولة:مسابقة لطهاة المستقبل من3 مناطق

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - تقام مسابقة "Mediterraneo a
Tavola" التي تستهدف طلاب فصول 10 معاهد فندقية في مناطق سردينيا
ولازيو وصقلية ، لنشر خصائص الجودة بين الشباب ، وكذلك المطاعم
والطهاة في المستقبل. وطاقم مطعم من 4 جبن غنم.
تهدف المسابقة تعزيز وتحسين الاتصال بشأن أصل وخصائص وخصائص وجودة
الجبن الفاخر Pecorini Dop. هذه هي أهداف مشروع "Pecorini Dop"
الذي يشمل Pecorino Romano DOP و Vastedda Valle del Belice DOP و
Pecorino Siciliano DOP و Piacentinu Ennese DOP.
سيتعين على المعاهد المهنية المختارة للأغذية والنبيذ والضيافة
الفندقية استخدام وتحسين 4 أنواع من الجبن DOP في مسابقة تذوق
الطعام ، وإنشاء وصفة واحدة لكل منتج.
سيتم الكشف عن الإعلان عن الفائزين يوم السبت 5 يونيو في ندوة عبر
الإنترنت ، يقوم خلالها أوناف ، من خلال Master Tasters ، بتحليل
أفضل الوصفات والحكم عليها ومنحها.
سيتم تنظيم عرض الوصفات الفائزة من قبل الشيف فابيو كامبولي الذي
سيشرح طريقة تحضير الأطباق التي اقترحها المشاركون الشباب.