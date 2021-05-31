الزيت والورود ، السياحة تزدهر في أومبريا

(أنسامد) - مايو 31 - روما - تتضمن إعادة إطلاق ما بعد الجائحة
وإعادة إطلاق سياحة التذوق أيضًا لغة إيجابية ونهجًا جديدًا لمعرفة
أحد الامتيازات الإيطالية ، وهو زيت الزيتون البكر الممتاز.
والدليل على ذلك مهرجان تذوق الزيت والورود ، الذي أقيم خلال
عطلة نهاية الأسبوع في مطحنة الزيت بمزرعة مارفوغا في كامبيلو سول
كليتونو (بيروجيا) ، بواسطة الخبير الحسي للزيوت والعطور جوليو
سكاتوليني.
لتذوق زيوت Francesco Gradassi الحائزة على جوائز عدة ، تم الحصول
على Riserva Dop Umbria من الأصناف الرئيسية للقلب الأخضر لإيطاليا
، Moraiolo و Frantoio ، المحاطة بالورود البيضاء والصفراء
والحمراء. "لقد جمعنا - كما يقول سكاتوليني - الورود الأقل عطرا ،
الورود الحمراء ، مع الزيوت الخفيفة والحساسة ، في حين أن وردة
نعومي البيضاء ، التي تحتوي على لمحات من العسل والخلاصات العطرية
، مع زيوت الزيتون البكر الأكثر كثافة.
في هذا المصنع ، الذي يعتبر طاحونة ثقافية للضيافة والابتكار وجودة
الأحداث ، نريد أن نستلهم من الورود ، رمز الشهر المريمي ،
للاحتفال بإعادة إطلاقه والموسم الجديد لإعادة إطلاق سياحة الطعام
والنبيذ ، ولا سيما السياحة القائمة علي تذوق الزيوت.
قال جراداسي إن هيكل مصنع الزيت هذا قد تم تصميمه للترحيب بالسياح
والمستهلكين من خلال صالة عرض مفتوحة طوال العام ، ليس فقط خلال
موسم قطف الزيتون ويسعدني أن أشير إلى أن "هذا النهج الزهري لذهبنا
الأخضر ، من بين 20 مشاركًا تم تباعدهم وفقًا للوائح Covid ، اجتذب
جمهورًا غير متجانس ، والذي تضمن أيضًا التقنيين والزملاء المنتجين
وعشاق الزيوت الأجانب ". (أنسامد).