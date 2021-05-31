الزيت والورود ، السياحة تزدهر في أومبريا

(أنسامد) - مايو 31 - روما - تتضمن إعادة إطلاق ما بعد الجائحة وإعادة إطلاق سياحة التذوق أيضًا لغة إيجابية ونهجًا جديدًا لمعرفة أحد الامتيازات الإيطالية ، وهو زيت الزيتون البكر الممتاز.



والدليل على ذلك مهرجان تذوق الزيت والورود ، الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مطحنة الزيت بمزرعة مارفوغا في كامبيلو سول كليتونو (بيروجيا) ، بواسطة الخبير الحسي للزيوت والعطور جوليو سكاتوليني.



لتذوق زيوت Francesco Gradassi الحائزة على جوائز عدة ، تم الحصول على Riserva Dop Umbria من الأصناف الرئيسية للقلب الأخضر لإيطاليا ، Moraiolo و Frantoio ، المحاطة بالورود البيضاء والصفراء والحمراء. "لقد جمعنا - كما يقول سكاتوليني - الورود الأقل عطرا ، الورود الحمراء ، مع الزيوت الخفيفة والحساسة ، في حين أن وردة نعومي البيضاء ، التي تحتوي على لمحات من العسل والخلاصات العطرية ، مع زيوت الزيتون البكر الأكثر كثافة.



في هذا المصنع ، الذي يعتبر طاحونة ثقافية للضيافة والابتكار وجودة الأحداث ، نريد أن نستلهم من الورود ، رمز الشهر المريمي ، للاحتفال بإعادة إطلاقه والموسم الجديد لإعادة إطلاق سياحة الطعام والنبيذ ، ولا سيما السياحة القائمة علي تذوق الزيوت.



قال جراداسي إن هيكل مصنع الزيت هذا قد تم تصميمه للترحيب بالسياح والمستهلكين من خلال صالة عرض مفتوحة طوال العام ، ليس فقط خلال موسم قطف الزيتون ويسعدني أن أشير إلى أن "هذا النهج الزهري لذهبنا الأخضر ، من بين 20 مشاركًا تم تباعدهم وفقًا للوائح Covid ، اجتذب جمهورًا غير متجانس ، والذي تضمن أيضًا التقنيين والزملاء المنتجين وعشاق الزيوت الأجانب ". (أنسامد).



