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دورات تذوق النبيذ بالأكاديمية الحسية للمكفوفين
    (أنسامد) - مايو 24 - روما - بدأت أكاديمية Vinhood Academy ، مبادرة تهدف إلى تقريب المكفوفين من عالم النبيذ من خلال رحلة حسية للتدريب علي تذوق النبيذ .

    يتم تنفيذ المشروع من قبل مستشار Taste Vinhood بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي للمكفوفين وضعاف البصر Monza Brianza (Uici).

    ستكون الاجتماعات ، التي يتم تنظيمها حاليًا فقط لمنطقة مونزا وبريانزا ، مجانية مبدئيًا وستعقد عبر الإنترنت ، بدءًا من 25 مايو ، لمدة 4 أيام ثلاثاء متتالية من الساعة 6 إلى 7:30 مساءً.

    سيحصل كل عضو على صندوق نبيذ في المنزل يحتوي على 6 زجاجات من ماركات مختارة ، بالإضافة إلى مجموعة مكونة من البهارات والبسكويت ، تهدف إلى تدريب الذوق.

    صندوق النبيذ عبارة عن مزيج من النبيذ الأبيض والأحمر والفوار والباسيتو.

    سيتم إرشاد المشاركين من قبل خبراء النبيذ والسقاة في Vinhood لتقدير النبيذ من خلال رحلة تجريبية تتخطى الذوق واللمس والاستماع والشم.

    سيكون من الممكن متابعة الأكاديمية حتى في وجودها ، من خلال غرفة مجهزة في مقر Uic Monza Brianza ، وفقًا لجميع لوائح مكافحة Covid.

    (أنسامد).

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