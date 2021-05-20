اتحاد الطعام الإيطالي:المزيد من الفاكهة والبذور والألياف

(أنسامد) - مايو 20 - روما - اعلن اتحاد الطعام الايطالي عن
ضرورة استهلاك المزيد من الفاكهة والبذور والألياف ، بنسبة 2 من 10
وجبات خفيفة "غنية".
في غضون عشر سنوات ، تضاعفت الوجبات الخفيفة التي تحتوي على عناصر
غذائية ودقيق القمح الكامل ..الآن هي رحلة عبر العناصر الغذائية
المفيدة ، مثل الشيا والمكسرات ودقيق القمح الكامل والألياف للهضم
وتحقيق الشبع الصحي.
يرصد الاتجاه اتجاه متزايد: اليوم 23٪ من إجمالي الوجبات الخفيفة
الإيطالية "غنية" ، مع تضاعف النسبة المئوية (+ 107٪) في عشر سنوات
.
وفقًا لبيانات الاتحاد تعتبر المنتجات الغذائية "الغنية"
بالمكونات المفيدة أو المغذيات أحد الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر
على سوق الطعام الإيطالي.
وفقًا لمرصد Imagine 2020 الخاص بـ GS1 Italy ، نمت الأطعمة التي
تظهر عبارة "متكامل" في العبوة في عام 2019 بنسبة + 4.3٪ ، بينما
زادت الأطعمة التي أبلغت عن محتوى الألياف بنسبة + 6.3٪. مجموعة من
الكرواسان المصنوع من الحبوب الكاملة مع الفواكه المجففة أو الحبوب
، وعباد الشمس وبذور الشيا ، والوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب
الكاملة والمعجنات القادرة على قيادة قطاع المنتجات الغذائية
"الغني" بالكامل في إيطاليا. (أنسامد).