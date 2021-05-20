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رفاهيّة - منتجات غذائية
اتحاد الطعام الإيطالي:المزيد من الفاكهة والبذور والألياف
    (أنسامد) - مايو 20 - روما - اعلن اتحاد الطعام الايطالي عن ضرورة استهلاك المزيد من الفاكهة والبذور والألياف ، بنسبة 2 من 10 وجبات خفيفة "غنية".

    في غضون عشر سنوات ، تضاعفت الوجبات الخفيفة التي تحتوي على عناصر غذائية ودقيق القمح الكامل ..الآن هي رحلة عبر العناصر الغذائية المفيدة ، مثل الشيا والمكسرات ودقيق القمح الكامل والألياف للهضم وتحقيق الشبع الصحي.

    يرصد الاتجاه اتجاه متزايد: اليوم 23٪ من إجمالي الوجبات الخفيفة الإيطالية "غنية" ، مع تضاعف النسبة المئوية (+ 107٪) في عشر سنوات .

    وفقًا لبيانات الاتحاد تعتبر المنتجات الغذائية "الغنية" بالمكونات المفيدة أو المغذيات أحد الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على سوق الطعام الإيطالي.

    وفقًا لمرصد Imagine 2020 الخاص بـ GS1 Italy ، نمت الأطعمة التي تظهر عبارة "متكامل" في العبوة في عام 2019 بنسبة + 4.3٪ ، بينما زادت الأطعمة التي أبلغت عن محتوى الألياف بنسبة + 6.3٪. مجموعة من الكرواسان المصنوع من الحبوب الكاملة مع الفواكه المجففة أو الحبوب ، وعباد الشمس وبذور الشيا ، والوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب الكاملة والمعجنات القادرة على قيادة قطاع المنتجات الغذائية "الغني" بالكامل في إيطاليا. (أنسامد).

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