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رفاهيّة - منتجات غذائية
شركة "لونلي" تستحوذ على "تشيدرال تاسوني" للمشروبات الغازية
    (أنسامد) - مايو 16 - روما - أعلنت شركة "لونلي Lunelli" المصنعة لماركة "فيراري" للنبيذ الفوار، امتلاكها لشركة "تشيدرال تاسوني Cedral Tassoni"، وهي شركة متخصصة في انتاج المشروبات الغازية القائمة على الحمضيات.

    وتم اختيار مجموعة "لونلي" في نهاية مسابقة، مع الأخذ في الاعتبار قيم الاحترام للتقاليد والبحث عن الجودة والعناية بالأرض لدى شركة لونلي.

    وبحسب بيان لشركة لونلي، فإنها سوف تعمل على إنشاء "قطب" فاخر للمشروبات، وسفيرا لنمط الحياة الإيطالي، موضحة أن هذا الاستحواذ الجديد يؤكد رغبة لونلي في مواصلة النمو. (أنسامد).

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