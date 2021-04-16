جيانكارلو بيربيليني يفتتح مطعما على بحيرة غاردا

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - بعد مرور عام على مجيئه إلى صقلية وافتتاحه مطعم لوكاندا، يفتتح الطاهي الشهير جيانكارلو بيربيليني مطعم "Locanda Perbellini-Ai Beati" على بحيرة غاردا، بعد استحواذه على مطعم "Ai beati".



تم تجديد المطعم، الذي يتكون من أربع غرف داخلية وقاعة احتفالات، بواسطة المهندسة المعمارية سيلفيا بيتيني التي تصمم جميع غرف الطهاة منذ سنوات. ومن المقرر أن يتم افتتاح المطعم في أوائل مايو، بما يتوافق مع قيود مكافحة كورونا.



في غاردا، سيقترح بيربيليني نظاما يتميز بالوصفات الإقليمية للتقاليد الإيطالية التي تمت إعادة النظر فيها بأسلوب معاصر، مع مكونات طازجة من أعلى مستويات الجودة، بالإضافة إلى بعض الأشياء الضرورية مثل رغوة البصل، وخد العجل المطهو ;;مع البطاطس المهروسة والكراث المقلي والخبز والطماطم والليمون وعرق السوس والمايونيز.



سيسلم بيربيليني إدارة المطعم إلى ماركو شيشيلي (33 عامًا) الذي دخل كشريك. سيفتح المطعم طوال العام و 7 أيام في الأسبوع في أشهر الصيف. (أنسامد).



