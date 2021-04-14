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رفاهيّة - منتجات غذائية
Ferrero Rocher تدخل سوق الآيس كريم
    (أنسامد) - أبريل 14 - روما - دخلت شركة الحلويات الإيطالية العملاقة فيريرو Ferrero Rocher سوق الآيس كريم الذي تبلغ قيمته 1.9 مليار يورو سنويًا في إيطاليا وحدها.

    تقوم المجموعة بإخراج عصي الآيس كريم Ferrero Rocher و Ferrero Rocher Dark و Raffaello و Estathé Ice lollies.

    يتم طرح المنتجات الجديدة في إيطاليا وأربع دول أوروبية أخرى - فرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا (أنسامد).

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