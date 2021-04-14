Ferrero Rocher تدخل سوق الآيس كريم

ايطاليا-كوفيد: 13447 حالة جديدة ، 476 وفاة
انعقاد المنتدى الليبي التركي في اسطنبول برعاية الدبيبة
الوطني الاتحادي تستعرض المنجزات البرلمانية للمرأة الإماراتية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو..زيادة وعي المواطنين بقضايا تغير المناخ
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات