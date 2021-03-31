تحديد 2 إلى 10 أكتوبر لأسبوع النبيذ في ميلانو

(أنسامد) - مارس 31 - روما - على مدار 9 أيام بين 2 و10 أكتوبر المقبل، ستنظم مدينة ميلانو النسخة الرابعة للحدث الوطني والعالمي "أسبوع النبيذ في ميلانو"، لإظهار قدرات المدينة في صناعة النبيذ، مثل قدراتها الهائلة في صناعة الموضة والتصميم.



وخلال العشرة أيام الأولى من شهر اكتوبر 2021، سيكون النبيذ هو بطل الحكاية في مدينة ميلانو على القطاع الوطني والدولي، إذ سيركز الحدث على التغييرات التي شهدها النبيذ على مستوى الانتاج والاستهلاك خلال الفترة الصعبة التي يمر بها العالم حاليا بسبب تداعيات وباء كورونا.



إصدار هذا العام سيكون دوليا ورقميا بامتياز، إذ سيتم البث في 11 موقعا أجنبيا تنقله إلى 7 دول وهم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وروسيا والصين وهونج كونج واليابان.



سوف يركز أسبوع النبيذ في ميلانو، أيضا على أحداث تساهم في إعادة تشغيل التصنيع الإيطالي المرتبط بالنبيذ، بحسب وكيل وزارة السياسات الزراعية الإيطالية، جيان ماركو.



من جانبه، أوضح رئيس الفاعلية، فيديريكو جورديني أن أسبوع النبيذ في ميلانو سوف يأتي بموجة من الابتكارات التي تركز على تقديم تحليلات مفيدة للسوق، موضحا أنه سيكون هناك اجتماعات عمل بين الشركات العارضة والمشترين، في محاولة لدمج المستهلك مع المنتج للنبيذ. (أنسامد).



