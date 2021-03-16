مطعم "جوتشي أوستريا" يفتتح أبوابه بالتعاون مع جوتشي في طوكيو

(أنسامد) - مارس 16 - روما - يستعد مطعم "جوتشي أوستريا" لافتتاح فرع في حي جينزا الفاخر في العاصمة اليابانية، طوكيو، بعد التجربة الناجحة في نسختين من المطعم، واحدا في فلورنسا، والأخر في لوس أنجلوس الأمريكية.



المطعم الجديد الذي يتم تأسيسه بواسطة رمزين يحظيان بشهرة عالمية، وهما دار الأزياء الفاخرة، جوتشي والشيف الإيطالي، ماسيمو بوتوروا، سيقع في الطابق العلوي من متجر "جوتشي ناميكي"، أحدث متجر لجوتشي الذي سيتم افتتاحه في 29 أبريل.



ومن المقرر أن يتم إدارة المطعم بواسطة الثلاثي، جوتشي، والشيف ماسيمو بوتورا والشيف كريم لوبيز، الذي حصل على نجمة "ميشيلان" في 2020، ويدير مطعم جوتشي استوريا في فلورنسا.



ويعد هذا المطعم هو مركز عالمي ثالث لشركة "جوتشي أوستوريا"، بعد افتتاح أولها في يناير 2018 في حديقة جوتشي في فلورنسا، والثاني في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس في فبراير 2020.



وتحمل جوتشي أوستوريا فلسفة خاصة بالأكل التي تمزج بين الميراث والحاضر، من أجل تقديم أطباق لذيذة ومتنوعة وفاخرة. (أنسامد).



