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رفاهيّة - منتجات غذائية
جين "مالفي" الإيطالي يميز علامة "صنع في إيطاليا"
    (أنسامد) - مارس 13 - روما - تتميز علامة "صنع في إيطاليا" بالجودة والأناقة بشكل طبيعي حيث يتم تقطير جين "مالفي " الإيطالي Malfy Gin ، وهو محلج إيطالي فريد من نوعه عائليا ، في ضواحي مدينة تورينو المعروفة تقليديا بإنتاج المشروبات الكحولية عالية الجودة.

    إن ضخ الليمون الإيطالي الساحلي الشهير ، بما في ذلك بعض من ساحل أمالفي ، هو ما يعطي Malfy Gin اسمه وطابع الحمضيات المميز بشكل واضح.

    يأتي هذا الجن الفاخر في ثلاثة أشكال من النكهة تتناسب كل منها مع مزاج الموسم يقدم كل من Con Limone و (الليمون الساحلي) و Gin Rosa (الجريب فروت الوردي) و Con Arancia (برتقال الدم) طعما منعشا . (أنسامد).

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