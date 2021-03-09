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رفاهيّة - منتجات غذائية
إيطاليا: طقوس قهوة الإسبريسو مرشحة لقائمة "التراث" لليونسكو
    (أنسامد) - مارس 9 - روما - ستصبح طقوس عمل قهوة الإسبريسو الإيطالية الشهيرة، ضمن قائمة التراث غير المادي الإنساني لليونسكو.

    وأعربت مجموعة العمل الخاصة باليونسكو في وزارة التراث الوطني، عن تأييدها بالإجماع لفكرة تسجيل طقوس وفن تجهيز قهوة الاسبريسو التقليدية الإيطالية، في قائمة الجرد الوطني لتراث الأغذية الزراعية الإيطالية، والتي ستفتح الباب لتسجيلها فيما بعد لدى اليونسكو.

    وعلق إيلاريا دانيسي، رائد تجهيز القهوى لدى شركة دانيسي كافيه، في إقليم رومانيا، بالقول أن هذا القرار بمثابة خبر ممتاز وخطوة حاسمة في عملية تقديم الطلبات إلى اليونسكو، موضحا أن تسجيل تجهيز الإسبريسو لدى اليونسكو سيكون له فوائد مهمة لسلسلته ولصناعة القهوة في إيطاليا. (أنسامد).

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