ايطاليا : نصف أصحاب المطاعم لديهم طاهية أنثى

(أنسامد) - مارس 5 - روما - تكتسب الشخصية النسائية في قطاع
المطاعم مكانة خاصة. لتأكيد هذا التوجه، وبمناسبة اليوم العالمي
للمرأة الذي يتم الاحتفال به في 8 مارس، هناك تحليلان متميزان
أجراهما منصة TheFork، وهي تطبيق لحجوزات المطاعم عبر الإنترنت و
منصة Just Eat، وهي تطبيق لطلب الطعام في المنزل عبر الإنترنت.
وفقًا للبيانات التي عالجتها منصة TheFork، يقول 51% من أصحاب
المطاعم إن لديهم طاهية أنثى، بينما يبلغ متوسط ;;عدد النساء
العاملات في المطبخ 1.3%. وفقا لـ 72% من المستخدمين في السنوات
الأخيرة، زادت نسبة العاملات في قطاع الأغذية، وهو تقدير أكده 39%
من المشغلين في القطاع الذين أشاروا إلى زيادة في عدد الموظفات في
أماكن عملهم في السنوات الثلاث الماضية .
تسلط منصة Just Eat الضوء على دور المرأة في توصيل الطعام للمنازل
مع أكثر من 500 مطعم شريك لـ Just Eat تديرها نساء، حيث تدير 44%
المطعم مباشرة ويشكل 73% طاقم العمل. (أنسامد).