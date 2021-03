ايطاليا : نصف أصحاب المطاعم لديهم طاهية أنثى

(أنسامد) - مارس 5 - روما - تكتسب الشخصية النسائية في قطاع المطاعم مكانة خاصة. لتأكيد هذا التوجه، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفال به في 8 مارس، هناك تحليلان متميزان أجراهما منصة TheFork، وهي تطبيق لحجوزات المطاعم عبر الإنترنت و منصة Just Eat، وهي تطبيق لطلب الطعام في المنزل عبر الإنترنت.



وفقًا للبيانات التي عالجتها منصة TheFork، يقول 51% من أصحاب المطاعم إن لديهم طاهية أنثى، بينما يبلغ متوسط ;;عدد النساء العاملات في المطبخ 1.3%. وفقا لـ 72% من المستخدمين في السنوات الأخيرة، زادت نسبة العاملات في قطاع الأغذية، وهو تقدير أكده 39% من المشغلين في القطاع الذين أشاروا إلى زيادة في عدد الموظفات في أماكن عملهم في السنوات الثلاث الماضية .



تسلط منصة Just Eat الضوء على دور المرأة في توصيل الطعام للمنازل مع أكثر من 500 مطعم شريك لـ Just Eat تديرها نساء، حيث تدير 44% المطعم مباشرة ويشكل 73% طاقم العمل. (أنسامد).