إيطاليا: فتح باب التسجيل للمهرجان الرقمي اشتري النبيذ 2021

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - بدأت التسجيلات للمشاركة في فاعلية "Buy Wine Toscna" وهو فاعلية مخصصة لنبيذ توسكانا، ستعقد بين مايو ويونيه المقبلين، بعد تغيير جدول المهرجان، من أجل عقده هذه المرة على الانترنت.



ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة في الفاعلية التسجيل حاليا وحتى 3 مارس المقبل، في هذا الحدث الذي سيكون أول مهرجان نبيذ رقمي كبير، من تنظيم منطقة توسكانننا، وبروموفيرانزي، والذي سيتضمن منصة مخصصة بالبيانات اللازمة.



ورغم أن هذا المهرجان كان يعقد لثلاث مناطق مختلفة في توسكان، إلا أنه تم تقسيمه بتواريخ مختلفة، كل منها مخصص لسوق بعينه، إذ سيتم قبول 150 شركة للمشاركة في المهرجان من توسكان، مقسمة بين الثلاث مناطق. كما سيتم دعوة 120 مشتر أجنبي للحدث، ومن المتوقع أن يتم إرسال عينات من النبيذ إلى المشترين. (أنسامد).



