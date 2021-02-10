العالم يحتفل بيوم البيتزا الإيطالية:صانعها اسمه بيتزايولو

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - إحتفل العالم يوم 9 فبراير، باليوم العالمي للبيتزا، في احتفال سنوي منذ عام 2000، وهو يوما مخصصا للاحتفال بالبيتزا ورحلتها في الانتشار إلى العالم، ويحتفل به عشاق البيتزا والمطاعم الشهيرة من خلال تقديم أفضل العروض.



وهناك 6 حقائق مذهلة عن البيتزا: 1. تم تسجيل كلمة بيتزا لأول مرة في المخطوطة اللاتينية في القرن العاشر من مدينة جايتا في لاتسيو بجنوب إيطاليا.



2. وفقا للتراث الموثق، كان أول مطعم بيتزا في أمريكا هو لومباردي ، والذي كان في الأصل متجرا للبقالة بدأ في بيع البيتزا في عام 1905 قبل أن ينتشر في الأربعينيات.



3. في عام 2009 ، تم تسجيل بيتزا نابولي في الاتحاد الأوروبي كطبق تقليدي، وفي عام 2017 ، تم إدراج فن صنع بيتزا نيوبوليتان في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.



4. في اسكتلندا ، ستجد وجبة يسمى (البيتزا المقلية)، من خبز البيتزا ، يقوم الطهاة بقلي البيتزا بأكملها والإضافات للحصول على وجبة لذيذة مختلفة وغير تقليدية.



5. في عام 2013 ، مولت وكالة ناسا نموذجا أوليًا لطابعة ثلاثية الأبعاد يمكنها إنتاج طعام لرواد الفضاء في مهمات فضائية طويلة الأمد، كانت البيتزا أحد الأطعمة الموجودة على الجهاز.



6. الشخص الذي يصنع البيتزا يسمى أيضا (بيتزالولو - pizzaiolo).



(أنسامد).



