عملة فضية احتفالا بالنوتيلا الايطالية

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - احتفاء باليوم العالمي للنوتيلا الذي يصادف 5 فبراير، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية عملة فضية مخصصة لهذا المنتج التاريخي ضمن سلسلة "التميز الإيطالي"، بقيمة اسمية 5 يورو.



يتم الاحتفال باليوم العالمي للنوتيلا في 5 فبراير، حيث يُقدم الخبز المحمص في جميع أنحاء العالم مضافا إليه البندق والكاكاو الإيطالي. يتم سك العملة من قبل دار سك العملة، ثم إيداعها وعرضها في متحف العملات الايطالية.



على وجه العملة التي ابتكرتها الفنانة أناليزا ماسيني، تظهر جرة تقليدية من النوتيلا في المنتصف، وحولها نقش "الجمهورية الإيطالية".



على الجانب الخلفي من العملة، تم نقش أكبر مصنع إيطالي لمجموعة فيريرو، مصنع ألبا، في اقليم كونيو الايطالي، حيث تأسست الشركة في الأربعينيات من القرن الماضي. (أنسامد).



