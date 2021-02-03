كتاب طبخ جمعية النساء الأمريكيات في روما

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - إن أعضاء جمعية النساء الأمريكيات
في روما (AWAR) ليسوا من الأشخاص الذين يتركون وقت الفراغ الذي تم
إنشاؤه بواسطة حظر COVID-19 يذهب هباء.ففي مواجهة الحاجة إلى
الحفاظ على الرفقة البشرية والمساهمة في مكافحة الوباء ، قررت
الجمعية إنشاء كتاب طبخ والتبرع بنصف العائدات إلى إدارة الحماية
المدنية لمعدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية
في إيطاليا.
قالت كاثرين تونديلي ، وهي واحدة من ثماني نساء كتبن وصممن وألفن
الكتاب ، بعنوان The Roman Kitchen Food and Memories: "لقد جعلنا
جميعا نشعر بالارتياح لأننا كنا نساعد بطريقة صغيرة حيث أجبرنا على
العودة إلى المنزل".
أرسل الفريق ، بقيادة مؤلفة كتب الطهي الحائزة على جوائز ، مورين
فانت ، بريدا إلكترونيا إلى أعضاء AWAR يطلبون فيه الوصفات المفضلة
والحكايات والذكريات المرتبطة بها. وتم تجميع المواد عبر الإنترنت
عبر WhatsApp و Zoom وجاءت من مطابخ الأعضاء.
ساهم أكثر من 40 عضوا بالوصفات والقصص والفن في المجلد المؤلف من
256 صفحة.والنتيجة تثير الابتسامات وكذلك المال لسبب وجيه.
وقالت فانت: "خلال الإغلاق الربيع الماضي ، كنا بحاجة إلى مبادرة
لإبقاء ما يقرب من 200 عضوة في الرابطة النسائية الأمريكية في روما
على اتصال.نظرا لأننا لم ننشر كتابا للطبخ لأكثر من 50 عاما ، فقد
كان ذلك أمرا لا يحتاج إلى تفكير. (أنسامد).