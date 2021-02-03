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كتاب طبخ جمعية النساء الأمريكيات في روما
لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية في إيطاليا
    (أنسامد) - فبراير 3 - روما - إن أعضاء جمعية النساء الأمريكيات في روما (AWAR) ليسوا من الأشخاص الذين يتركون وقت الفراغ الذي تم إنشاؤه بواسطة حظر COVID-19 يذهب هباء.ففي مواجهة الحاجة إلى الحفاظ على الرفقة البشرية والمساهمة في مكافحة الوباء ، قررت الجمعية إنشاء كتاب طبخ والتبرع بنصف العائدات إلى إدارة الحماية المدنية لمعدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في إيطاليا.

    قالت كاثرين تونديلي ، وهي واحدة من ثماني نساء كتبن وصممن وألفن الكتاب ، بعنوان The Roman Kitchen Food and Memories: "لقد جعلنا جميعا نشعر بالارتياح لأننا كنا نساعد بطريقة صغيرة حيث أجبرنا على العودة إلى المنزل".

    أرسل الفريق ، بقيادة مؤلفة كتب الطهي الحائزة على جوائز ، مورين فانت ، بريدا إلكترونيا إلى أعضاء AWAR يطلبون فيه الوصفات المفضلة والحكايات والذكريات المرتبطة بها. وتم تجميع المواد عبر الإنترنت عبر WhatsApp و Zoom وجاءت من مطابخ الأعضاء.

    ساهم أكثر من 40 عضوا بالوصفات والقصص والفن في المجلد المؤلف من 256 صفحة.والنتيجة تثير الابتسامات وكذلك المال لسبب وجيه.

    وقالت فانت: "خلال الإغلاق الربيع الماضي ، كنا بحاجة إلى مبادرة لإبقاء ما يقرب من 200 عضوة في الرابطة النسائية الأمريكية في روما على اتصال.نظرا لأننا لم ننشر كتابا للطبخ لأكثر من 50 عاما ، فقد كان ذلك أمرا لا يحتاج إلى تفكير. (أنسامد).

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