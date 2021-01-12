تزايد مبيعات البيرة غير الكحولية

انسامد - 12 يناير - كانون الثاني -اعلن موقع تحليل السوق العالمية ان مبيعات سوق البيرة الخالية من الكحول سيصل الي 29 مليار دولار بحلول عام 2026. خلال استطلاع أجراه الموقع سجلت صناعة البيرة منخفضة الكحول استهلاكًا يزيد عن 1.4 مليار لتر في عام 2019. ويوضح التقرير الاقتصادي أن "التأثير المتزايد للثقافة الغربية ، جنبًا إلى جنب مع الدخل المتاح المتزايد ، لا سيما في المناطق الجغرافية النامية كل تلك العوامل ستدفع الي التوسع في السوق ". ويشير المحللون ، على وجه الخصوص ، إلى أن "الطلب المتزايد على البيرة الخفيفة ، التي تحتوي على القليل من السعرات الحرارية ، سيساعد على تغلغل المنتج ونمو العديد من الأصناف ، بما في ذلك البيرة ذات النكهة والبيرة الخالية من الغلوتين ، مما سيحفز الطلب عليها.



ويشير التحليل أيضًا إلى أن "طلب السوق الاوروبي على البيرة الخالية من الكحول مدفوع أساسًا بالعدد المتزايد من مصانع الجعة الحرفية ، وزيادة شعبية هذه المنتجات بين المستهلكين وزيادة الدخل المتاح ، لا سيما في دول أوروبا الغربية. ". وقد تم التأكيد على أن "نمو السوق مدعوم بشكل أكبر من خلال التوسع في مراكز نمط الحياة في البلدان النامية بما في ذلك الهند والصين والبرازيل والمكسيك"