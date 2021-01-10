خبيرة تغذية : يجب اتباع نظام غذائي صحي بعد العطلة

أنسامد - 10 يناير/ كانون الثاني - قالت ستيفانيا روجيري الباحثة في مجال التغذية إن تناول شاي الأعشاب لا يكفي لإزالة السموم من الجسم بعد تناول كميات كبيرة من الطعام في أيام العطلات، مشيرة إلى أنه من الأفضل استعادة لياقتك مع نظام غذائي متوازن، مع القليل من السعرات الحرارية بتناول الأطعمة النباتية التي يجب اتباعها لمدة أسبوعين.



وأضافت أن "حمية إزالة السموم" أو ما يعرف بحمية "ديتوكس" التي تم الترويج لها بشكل كبير ليست فعالة في تنقية أجسامنا، منوهة أن تجنب الصيام المطول مع تناول الماء فقط ضار جدًا بالصحة.



وتابعت : إن إزالة السموم أمر معقد وطويل. إن شرب لتر واحد من شاي الأعشاب لن يكون كافيًا لتطهير الجسم بالكامل، وكذلك تجنب تناول العشاء لتخفيف السعرات الحرارية بعد تناول وجبة غداء كبيرة.



ونوهت أنه من الأفضل اختيار المنتجات الصحية والمنتجات العضوية المعتمدة التي تقلل من الاعتماد على المبيدات الحشرية والمبيدات، وكذلك التحقق دائمًا من المنشأ.



تم تأكيد هذه القواعد من خلال دراسة أجريت على عينة من النساء اللائي خضعن لنظام غذائي يبلغ حوالي 1200 سعر حراري يعتمد على الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحبوب الكاملة والقليل من القهوة وبدون الكحول. بعد 14 يومًا، انخفضت مستويات بعض المعادن الثقيلة مع مزايا أيضًا على وزن الجسم.



واختتمت قائلة : هذا يجعلنا نفهم أن التخلص من السموم يكمن في اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية، وخالي من الدهون المشبعة والسكريات البسيطة والكحول مع قليل من السعرات الحرارية.



